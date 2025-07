Iga Swiatek massacra americana Anisimova e conquista Wimbledon pela 1ª vez

Nenhuma jogadora havia vencido Wimbledon com um duplo 6-0 desde que a britânica Dorothea Douglass Chambers se sagrou campeã com esse placar em 1911

Nenhuma jogadora havia vencido Wimbledon com um duplo 6-0 desde que a britânica Dorothea Douglass Chambers se sagrou campeã com esse placar em 1911.

A tenista polonesa Iga Swiatek atropelou a americana Amanda Anisimova com parciais de 6-0 e 6-0 neste sábado (12), conquistando assim seu primeiro título em Wimbledon e seu sexto Grand Slam, após vencer o torneio de Roland Garros quatro vezes e o US Open uma vez.

A polonesa, de 24 anos, atualmente a quarta colocada no ranking mundial, dominou do início ao fim a adversária, que não conseguiu vencer nenhum game e teve seu saque quebrado seis vezes.

Anisimova, que completará 24 anos no dia 31 de agosto e atualmente é a número 12 do mundo, havia surpreendido ao derrotar nas semifinais a bielorrussa Aryna Sabalenka, a melhor do ranking mundial, mas neste sábado pareceu desconectada da partida o tempo todo.

A jovem americana, filha de pais russos, com uma expressão séria, balançava a cabeça em desespero ao ver que nada funcionava para ela.

Anisimova, com apenas três títulos na carreira e que se afastou do tênis entre maio de 2023 e janeiro de 2024, devido ao estresse das competições e as lesões, em nenhum momento gerou dificuldades para Swiatek, que se tornou a primeira polonesa a se sagrar campeã em Wimbledon.