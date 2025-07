Brasil x Japão no vôlei feminino: onde assistir ao vivo à Liga das Nações

Brasil e Japão se enfrentam hoje, domingo, 13 de julho (13/07) O confronto é válido pela Liga das Nações feminina de Vôlei. A partida será disputada em Chiba, no Japão às 7 horas e 20 minutos (horário de Brasília).

A transmissão de Japão versus Brasil estará disponível de forma online e em TV por assinatura. A partida da Liga das Nações feminina de Vôlei terá transmissão ao vivo no Sportv 2, em TV fechada, e no VBTV, via streaming.

Brasil x Japão no vôlei feminino: estreia com novo grupo de jogadores

A Seleção Brasileira feminina de vôlei se despede da primeira fase da Liga das Nações 2025 (VNL) neste domingo, 13, com um duelo de peso contra o Japão.

Destaques da competição, Brasil e Japão chegam ao confronto com grande desempenho. A equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu 10 das 11 partidas disputadas até aqui — a única derrota foi para a atual campeã Itália.

Já as anfitriãs acumulam oito vitórias em dez jogos, e ainda enfrentaram a Polônia no sábado, 12, antes de encarar o Brasil.