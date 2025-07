Christian Horner é demitido da Red Bull Racing após 20 anos no comando

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo informações do jornal alemão Bild, a decisão da demissão partiu de Oliver Mintzlaff, CEO do grupo Red Bull. Com a baixa, Laurent Mekies, que estava na Racing Bulls, será o novo dirigente do time europeu.

“A Red Bull dispensou Christian Horner de suas funções operacionais a partir de hoje e nomeou Laurent Mekies como CEO (executivo-chefe) da Red Bull Racing”, disse a Red Bull GmbH em um comunicado nesta quarta-feira, 9.

Mudanças recentes

A troca no comando da equipe se dá no meio da atual temporada. Atualmente, a Red Bull ocupa a 4ª colocação no mundial de construtores, atrás de McLaren, Mercedes e Ferrari, respectivamente.

Já na classificação de pilotos, Max Verstappen, atual tricampeão mundial, ocupa a 3ª posição — atrás de Oscar Piastri e Lando Norris, ambos pilotos da McLaren que ocupam a liderança e vice-liderança, respectivamente.