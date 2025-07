Tenista brasileira, Luisa Stefani é vice-campeã de duplas mistas em Wimbledon

A brasileira Luisa Stefani e seu parceiro, o britânico Joe Salisbury, foram vice-campeões de Wimbledon na categoria duplas mistas. Os atletas foram derrotados por dois sets a zero, com parciais de 7/6, com 7/3 no tie break em ambos os sets, pela dupla Sem Verbeek, dos Países Baixos, e Kateřina Siniaková, da Tchéquia. A partida ocorreu na tarde desta quinta-feira, 10.

O desenho do primeiro set foi uma partida equilibrada, com a brasileira e o britânico tendo serviços mais tranquilos e fazendo jogos apertados quando os adversários sacavam. Sem quebras, o jogo foi para o tie break. No desempate, Stefani e Salisbury tiveram dificuldades, sofrendo um 5 a 1 em determinado momento. A dupla até reagiu, mas o desempate foi fechado em 7 a 3 para Siniaková e Verbeek.

No segundo set, a dupla da tenista brasileira confirmou seu serviço e ficou muito próxima da primeira quebra da partida, mas sofreram uma virada quando estavam com a vantagem do ponto. Na sequência, os adversários conseguiriam a primeira quebra e abririam 3 a 1 na contagem.

Foi somente no oitavo game que Stefani e Salisbury conseguiriam sua primeira quebra, empatando o número de games do set. No ponto seguinte, a dupla confirmou seu serviço e abriu uma vantagem mínima. A partida seguiu com ambas as duplas confirmando os seus saques e novamente, o jogo foi para o tie break.

No desempate decisivo, a brasileira e o britânico até começaram com um bom ritmo, mas sofreram a virada e foram derrotados por 7 a 3 novamente. Mesmo com a derrota, Luisa Stefani foi a primeira brasileira a jogar uma final em Wimbledon desde 1967, quando Maria Esther Bueno foi vice-campeã de duplas mistas e de duplas femininas.