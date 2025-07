Resultados de Wimbledon 2025 surpreendem nos primerios dias; veja as zebras

Wimbledon 2025 tem surpreendido o mundo do tênis com eliminações precoces de favoritos e zebras que agitam as lendárias quadras de grama inglesa; confira

Em Wimbledon , considerado um dos principais torneios do mundo do tênis, é esperado que todos os atletas deem o melhor de si e demonstrem todo o seu esforço.

Porém, em 2025, diversos resultados inusitados — verdadeiras “zebras” — têm se repetido nas primeiras fases. Com essas derrotas inesperadas, Wimbledon 2025 já entra para a história como uma das edições mais imprevisíveis do torneio.

Até aqui, cinco dos dez principais cabeças de chave do masculino e quatro das cinco primeiras do feminino já foram eliminados — números que não apenas surpreendem, mas desafiam o favoritismo e reafirmam a mística do Grand Slam mais tradicional do tênis.

As eliminações precoces de favoritos contrastam com a tradição do torneio, que carrega uma aura de solenidade e tradição, com suas regras rigorosas, silêncios reverentes da torcida e vestimentas brancas obrigatórias.

Resultados de Wimbledon 2025: confira as zebra do torneio até então



Draper cai em casa e é vaiado ao sair de quadra



A mais recente surpresa nas gramas do All England Club foi a eliminação do britânico Jack Draper. Atual número 4 do ranking da ATP e esperança da torcida local, Draper perdeu por 3 sets a 1 para o veterano croata Marin Cilic, 83º colocado no ranking.