Bodyboarder Neymara Carvalho disputará segunda etapa do Circuito Cearense da modalidade

Neymara Carvalho, pentacampeã mundial de bodyboarding, estará na praia da Taibinha, em São Gonçalo do Amarante(CE), para a disputa da segunda etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding, que ocorre entre sexta-feira, 4, e domingo, 6.

"Muito animada com essa nova etapa no Ceará, um Circuito forte, o mais disputado do Brasil. E, também, com as ações que estaremos realizando durante esses dias por aqui", afirmou a pentacampeã.

A atleta também participou de ações socioeducativas na primeira etapa do Circuito, realizada na Praia do Futuro, em fevereiro deste ano. Na ocasião, Neymara terminou em quinto lugar na prova.

Neymara está no Brasil desde o final de junho, quando encerrou sua participação na segunda etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding 2025, chegando até as quartas de final. A capixaba terminou em quinto lugar na classificação geral do Iquique Bodyboard Pro, que reuniu os maiores nomes do esporte, em La Punta 2, em Iquique, no Chile.

A terceira etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding está programada para 5 a 7 de dezembro, na Ponte Metálica, na Praia de Iracema, na capital cearense.