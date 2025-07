Bia Haddad perde para Dalma Gálfi e é eliminada de Wimbledon

Bia Haddad se despede de Wimbledon na segunda rodada após derrota para húngara Dalma Gálfi / Crédito: Foto por ADRIAN DENNIS / AFP

Nesta quarta-feira, em duelo válido pela segunda rodada de Wimbledon, Bia Haddad enfrentou a húngara Dalma Gálfi, perdeu por 2 sets a 0 e foi eliminada da competição. Este foi apenas o segundo duelo da brasileira número 20 do mundo, que havia superado a eslovaca Rebecca Sramkova na estreia do torneio. Desta forma, Sua melhor campanha em Wimbledon continua sendo a de 2023, quando caiu nas oitavas de final.