Bia Haddad perde para Kessler e é eliminada na estreia do WTA 250 de Nottingham

Dando sequência à má fase, Beatriz Haddad Maia foi eliminada em sua estreia no WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, na tarde desta terça-feira, 17. A brasileira foi superada pela norte-americana McCartney Kessler, número 42 do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 e 7/5.

Mesmo sendo cabeça de chave e tendo o favoritismo no duelo, a brasileira não conseguiu avançar diante da adversária. Apesar de ter iniciado o duelo com superioridade e ter aberto 3 a 0 de vantagem no primeiro set, Haddad deu chances para Kessler se recuperar na partida. Nas oitavas de final, Kessler enfrentará a chinesa Lin Zhu, em data a ser definida.