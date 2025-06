Vôlei: renovada, seleção masculina estreia 4ª feira na Liga das Nações

A seleção brasileira masculina de vôlei inicia nesta quarta-feira (11) a campanha pelo bicampeonato na Liga das Nações de Vôlei (LNV). O técnico Bernardinho definiu hoje (10) os 14 jogadores relacionados para a estreia contra o Irã, às 17h30 (horário de Brasília), no Ginásio do Maracanãzinho. Por conta de uma lesão no ombro, o ponteiro e capitão Lucarelli não jogará esta primeira semana do torneio, que vai até domingo (15), no Rio de Janeiro. A faixa de capitão ficará com o central Flávio Gualberto, campeão italiano pelo Trentino. O primeiro titulo brasileiro na LNV foi conquistado em 2021, quando a equipe era comandada pelo técnico Renan Dal Zotto.