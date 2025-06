F1 ao vivo: como assistir e horários do GP do Canadá de Fórmula 1

A Fórmula 1 chega à 10ª etapa da temporada 2025 com o GP do Canadá, em meio à disputa acirrada entre Oscar Piastri, Norris e Verstappen

O Grande Prêmio do Canadá, no tradicional circuito Gilles Villeneuve, promete disputas acirradas e pode ser crucial para a consolidação das posições no topo da tabela. A corrida acontece neste domingo, 15, com transmissão ao vivo e uma série de atualizações técnicas em diversas equipes.

Confira abaixo os horários completos, como assistir e o grid de largada.

GP de Canadá na F1: pista de Montreal e expectativa

A temporada 2025 vem sendo marcada por equilíbrio inédito. Após anos de domínio da Red Bull, a McLaren se estabeleceu como potência ao alinhar performance técnica e uma dupla jovem e eficiente.

Piastri, inclusive, lidera o campeonato após vitórias decisivas nas últimas etapas — e busca consolidar a posição no topo com um bom resultado no Canadá.