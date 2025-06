Gabriel Bortoleto é furtado em Zurique antes do Grande Prêmio do Canadá

Com títulos na F3 e F2, Gabriel Bortoleto inicia trajetória na F1 pela Sauber e carrega o peso das esperanças brasileiras na elite do automobilismo / Crédito: Reprodução/ Fadel SENNA / AFP

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto foi furtado em Zurique, na Suíça, antes de embarcar para Montreal, onde será disputado o Grande Prêmio do Canadá. Segundo o portal BandSports, uma bolsa com pertences e documentos do piloto foi levada de um veículo enquanto o atleta jantava. Entre os objetos que estavam na mochila, estava o passaporte do piloto. Pouco tempo depois, a bolsa e seu conteúdo foram recuperados e o piloto viajou rumo ao autódromo Gilles Villeneuve para o fim de semana de atividades da Fórmula 1.