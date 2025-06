Técnico brasileiro Tiago Splitter é anunciado como auxiliar de time da NBA

O treinador brasileiro Tiago Splitter foi anunciado como assistente técnico do Portland Trail Blazers nesta quarta-feira, 11. O profissional estava no Paris Basketball, onde foi campeão da copa local e levou a equipe aos playoffs da Euroliga.

Campeão da NBA em 2014 com o San Antonio Spurs, o brasileiro se aposentou em 2017 e um ano depois, se tornaria assistente do Brooklyn Nets. Entre 2018 e 2023, o treinador esteve na franquia novaiorquina, trabalhando com as estrelas James Harden, Kevin Durant e Kyrie Irving.