Brasil x Irã ao vivo no vôlei masculino: onde assistir e horário

Brasil e Irã se enfrentam hoje, quarta-feira, 11 de junho (11/06). O confronto é válido pela Liga das Nações masculina de Vôlei. A partida será disputada no Maracanãzinho, Rio de Janeiro (RJ), às 17 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

A transmissão de Irã versus Brasil estará disponível de forma online e em TV por assinatura. A partida da Liga das Nações masculina de Vôlei terá transmissão ao vivo no Sportv 2, em TV fechada, e no Globoplay, via streaming.

Brasil x Irã: estreia com novo grupo de jogadores

Em busca do segundo título da Liga das Nações Masculina (VNL), a seleção brasileira estreia diante de sua torcida no Maracanãzinho, contra a equipe do Irã.

O time brasileiro, comandado por Bernardinho, inicia mais um ciclo pós-Olimpíadas, agora com foco em Los Angeles 2028. Sem Leal, Lucão e Bruninho — aposentados da seleção após os Jogos de Paris —, o novo ciclo começa com nomes promissores, como Darlan e Lukas Bergmann.

No retrospecto do confronto desta quarta-feira, o Irã jamais venceu para o Brasil na história da competição.