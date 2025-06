João Fonseca alcança melhor ranking da carreira e se aproxima do Top 50 da ATP

O tenista brasileiro João Fonseca, de 18 anos, alcançou sua melhor posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (9), e agora é o número 57 do mundo.

Com isso, o jovem brasileiro também conseguiu sua melhor campanha em um Grand Slam, depois de cair na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro.

No topo do ranking, o italiano Jannik Sinner (N.1) aumentou sua vantagem e agora tem 2.030 pontos à frente de Carlos Alcaraz (N.2), mesmo com a derrota na final de Roland Garros diante do espanhol.

Isso só foi possível graças ao sistema de pontuação da ATP: Alcaraz, campeão em Paris no ano passado, não soma pontos per ter defendido o título; Sinner, que em 2024 foi eliminado na semifinal, ganhou 500 pontos por ter avançado mais uma rodada nesta edição do torneio.

Por outro lado, o campeão espanhol consegue se distanciar do alemão Alexander Zverev (N.3), finalista em Roland Garros no ano passado e que perdeu 900 pontos por ter caído nas quartas de final diante do sérvio Novak Djokovic, que ganhou uma posição e voltou ao Top 5.