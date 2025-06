Bia Haddad estreia com vitória sobre Petra Kvitova no WTA 500 de Queen’s

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou de forma bem-sucedida no WTA 500 de Queen’s durante a manhã desta segunda-feira, 9. Em duelo da primeira rodada, a tenista brasileira bateu a tcheca Petra Kvitova com um triunfo de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4.

Bia aproveitou duas das nove oportunidades para quebrar o serviço de Kvitova, uma no segundo e outra no terceiro set, o suficiente para ganhar de virada. Com duas vitórias em três jogos, a brasileira passa a liderar o retrospecto no confronto direto com a tcheca.