Premiação de Roland Garros 2025: veja quanto ganham os vencedores

O complexo de Roland Garros, em Paris, sedia neste domingo, 8, a grande final de sua 135ª edição, com uma premiação recorde: o Grand Slam francês distribuirá um total impressionante de US$ 64 milhões aos tenistas, consolidando-se como um dos torneios mais lucrativos do circuito. Este valor representa um aumento significativo de 5,36% em relação à edição anterior, sublinhando o crescimento contínuo e a força financeira do Aberto da França.



Os grandes vencedores da chave de simples, tanto no masculino quanto no feminino, terão motivos de sobra para comemorar, pois cada um levará para casa um cheque de US$ 2,9 milhões. Este prêmio é 6,25% maior do que o recebido por Carlos Alcaraz e Iga Swiatek no ano passado, um reconhecimento à dedicação e ao talento dos campeões.

Os vice-campeões também serão generosamente recompensados com US$ 1,45 milhão, um incremento de 6,25% em relação a 2024. Mas o impacto da premiação recorde não se restringe apenas aos finalistas.

Houve aumentos em todas as fases da competição, beneficiando tenistas de todas as rodadas. Para se ter uma ideia, mesmo os atletas que não avançaram da primeira rodada de simples garantiram US$ 88 mil, um valor 6,85% superior ao ano passado.