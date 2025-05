Hugo Calderano está nas 8ªs do Mundial em Doha; saiba onde assistir ao vivo grátis

Brasileiro é o terceiro melhor do mundo vira jogo difícil contra cazaque e segue em busca do título em Doha; Bruna Takahashi também está nas oitavas

Atual número 3 do ranking mundial, Calderano superou um jogo complicado contra o cazaque Kirill Gerassimenko (59º do mundo) nessa quarta-feira, 21, vencendo por 4 sets a 2, com parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7.

O brasileiro Hugo Calderano está nas oitavas de final do Mundial de Tênis de Mesa 2025, disputado em Doha, no Catar. Nesta quinta-feira, Calderano enfrenta o nigeriano Quadri Aruna em disputa marcada para começar às 6 horas (horário de Brasília).

Após sair perdendo por 2 sets a 0, o brasileiro reagiu com consistência mental e virou a partida. “Não foi fácil, saí com 2 a 0 contra no placar, mas consegui me manter no jogo, continuei lutando e fiquei mentalmente forte”, declarou Calderano após a classificação.

Veja próximos jogos dos brasileiros e onde assistir gratuitamente:

Tênis de Mesa: Próximos jogos do Brasil no Mundial

Hugo Calderano (oitavas de final)

Quando: quinta-feira, 22 de maio

Horário: 6 horas (horário de Brasília)

Adversário: Quadri Aruna

Onde assistir: CazéTV (YouTube)

Bruna Takahashi (oitavas de final)

Quando: quinta-feira, 22 de maio

Horário: 7 horas (horário de Brasília)

Adversária: Xingtong Chen

Onde assistir: CazéTV (YouTube)