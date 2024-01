Cearense Wescley Dutra conquista heptacampeonato de quadriciclo do Cerapió

O cearense Wescley Dutra conquistou neste final de semana o heptacampeonato de quadriciclo do Cerapió. Em uma prova de quatro dias entre a Praia do Cumbuco, no Ceará, até o Maranhão, o campeão percorreu mais de 1 mil quilômetros até a linha de chegada, deixando para trás outros três cearenses e um pernambucano, que também foram pódio da competição.

Válida pelo Campeonato Brasileiro da modalidade organizado pela Confederação Brasileira de Motociclismo, a competição se iniciou na Praia do Cumbuco, onde Dutra ficou na cola das primeiras posições. Ao lado dele estavam os conterrâneos Demontier Moura e Hélio Pessoa, e o caminho inicial foi trilhado até Viçosa do Ceará.

No segundo dia, o trecho percorrido foi entre a Serra da Ibiapaba e Pedro II, no Piauí, e apesar das dificuldades do terreno rochoso, foi onde Dutra alcançou a primeira colocação da prova. Ao Esportes O POVO, o atleta, que compete há 15 anos na modalidade, revelou que as dificuldades apresentadas foram para além do primeiro dia e que toda a disputa pelo título foi bem acirrada.