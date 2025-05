Atleta cearense de jiu-jitsu é campeão europeu em categoria juvenil

Kelvin Freitas, natural de São Gonçalo do Amarante, venceu a final do European Kids IBJJF contra o espanhol Lukas Lucok

Campeão na categoria Infantil Júnior - faixa verde, acima de 79 kg, o jovem cearense Kelvin Freitas, de 15 anos, sagrou-se vencedor do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu ao derrotar o espanhol Lukas Lucok na final do torneio.

A decisão do Campeonato Europeu Kids IBJJF Jiu-Jitsu 2025 aconteceu no último domingo, 18, em Roma, na Itália, e coroou o jovem atleta do distrito de Pecém, em São Gonçalo do Amarante, com o título.