Praia de Iracema terá atividades gratuitas em evento de corrida; veja programação

A expectativa do grupo farmacêutico é reunir por volta de 100 mil pessoas entre os dias em que serão realizadas as ações. Já para a corrida, principal evento, são esperados, ao menos, 10 mil corredores.

Ainda segundo o grupo empresarial, as inscrições para as corridas terão parte do valor doado para a Associação Brasileira de Amiotrofia Muscular Espinhal (Abrame) e para a Associação Peter Pan (APP), que atua no apoio a crianças e adolescentes com câncer.

Além das diversas atividades programadas, a Arena da Saúde contará com a presença de um estande da Fundação do Rim. A instituição realiza ações voltadas à prevenção da doença renal crônica e desenvolve projetos de assistência social para pessoas em terapia renal substitutiva que se encontram em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa, voltada à prevenção do câncer de rim, também será destacada por meio de uma mensagem no número de peito utilizado na prova pelos corredores.