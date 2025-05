Mundial de Tênis de Mesa: veja ranking com Hugo Calderano e Bruna Takahashi

Com Hugo Calderano e Bruna Takahashi nas oitavas, Brasil busca medalhas inéditas no Mundial de Tênis de Mesa que acontece em Doha / Crédito: Divulgação/ ITTF Americas

Carioca de 28 anos, Calderano alcançou recentemente o topo da categoria ao vencer a Copa do Mundo, disputada em Macau, na China. Além dele, outro grande destaque é sua esposa, Bruna Takahashi. O casal mais influente do tênis de mesa nacional representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. O desempenho de Calderano e Takahashi no Campeonato Mundial de 2025 reforça o crescimento e a competitividade do tênis de mesa brasileiro no cenário internacional. Com campanhas históricas, ambos seguem em busca de resultados inéditos e medalhas para o país. Hugo Calderano: trajetória de conquistas e desafio nas oitavas

Hugo Calderano, de 28 anos, é o atual número 3 do ranking mundial e vem consolidando uma carreira repleta de feitos inéditos para o tênis de mesa nas Américas. Em abril de 2025, tornou-se o primeiro brasileiro — e também o primeiro atleta pan-americano — a conquistar a Copa do Mundo, ao vencer o chinês Lin Shidong, então líder do ranking, na final realizada em Macau.

No Mundial de Doha, Calderano demonstrou resiliência ao virar uma partida difícil contra o cazaque Kirill Gerassimenko, vencendo por 4 sets a 2 após estar perdendo por 2 a 0. Agora, ele enfrentará o nigeriano Quadri Aruna nas oitavas de final, buscando manter a boa fase e avançar rumo ao título inédito. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Ranking mundial masculino do tênis de mesa (Top 5): Lin Shidong - 8675 pontos Wang Chuqin - 5275 pontos Hugo Calderano - 4575 pontos Tomokazu Harimoto - 4550 pontos Liang Jingkun - 3900 pontos Bruna Takahashi: campanha histórica e novo desafio

Bruna Takahashi, de 24 anos, também vem escrevendo seu nome na história do esporte. Atual número 16 do mundo, ela alcançou as quartas de final da Copa do Mundo em abril — o melhor resultado de uma brasileira na competição.

No Mundial de Doha, Bruna venceu suas adversárias nas fases iniciais e garantiu vaga nas oitavas de final, tornando-se a primeira brasileira a alcançar essa fase no torneio. Brasil conquista dois ouros e contabiliza sete medalhas na Copa do Mundo de ginástica; VEJA Seu próximo desafio será contra a chinesa Chen Xingtong, número 3 do mundo, em uma revanche do confronto ocorrido na Copa do Mundo, no qual Bruna foi superada por 4 sets a 1.

Ranking mundial feminino do tênis de mesa (Top 5): 1. Sun Yingsha - 10250 pontos 2. Wang Manyu - 6065 pontos