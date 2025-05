Hugo Calderano ganha de virada e avança às oitavas no Mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano enfrentou um duro desafio pela terceira fase do Mundial de tênis de mesa, em Doha, no Catar, e levou a melhor. Nesta quarta-feira, 21, o brasileiro sofreu alguns sustos, mas bateu Kirill Gerassimenko, do Cazaquistão, por 4 a 2, parciais de 9/11, 9/11, 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7.

Com altos e baixos no começo do jogo, Calderano chegou a estar perdendo para o adversário por 2 a 0. A partir daí, o brasileiro conseguiu colocar a cabeça no lugar e venceu as quatro parciais seguintes.