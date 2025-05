Como assistir à NBA hoje, 21? Veja onde vai passar Knicks x Pacers

Jogo da NBA entre New York Knicks x Indiana Pacers acontece nesta quarta (21/05) e tem transmissão ao vivo. Confira onde assistir ao vivo e online

New York Knicks e Indiana Pacers se enfrentam hoje, quarta-feira, 21 de maio (21/05). O confronto é válido pela final da conferência Leste nos playoffs temporada 2024/25 da NBA. A partida será disputada na Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA), às 21h (horário de Brasília).

A transmissão de Indiana Pacers versus New York Knicks estará disponível apenas de forma online. A partida da NBA terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo, e também, no NBA League Pass.

New York Knicks x Indiana Pacers: rivalidade de longas datas na final do Leste

Grandes rivais no final dos anos 1990, Knicks e Pacers retomam a rivalidade em 2025 com o intuito de definir quem será o grande campeão da Conferência Leste da NBA na temporada 2025/26 e finalista das finais da liga.

Após eliminarem o Boston Celtics nas semifinais, os Knicks surgem como favoritos e têm como principal destaque o armador Jalen Brunson. Formado pela universidade de Villanova, onde foi campeão nacional, Brunson reencontra antigos companheiros universitários, como Josh Hart e Mikal Bridges.

Essa associação faz com que parte da torcida dos Knicks alimente a teoria de que o título pode acontecer por "forças divinas", já que o Papa Leão XIV, ainda jovem, teria estudado em Villanova — o que, segundo os mais supersticiosos, traria alguma espécie de favoritismo espiritual ao time.