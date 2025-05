Pecém tem melhor quadrimestre da história em movimentação de contêineres

Nova rota da China teve influencia sobre os resultados do quadrimestre no Pecém / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Porto do Pecém teve o melhor quadrimestre da história em 2025 na movimentação de contêineres, quando movimentou 220.376 TEUs (unidade equivalente a 20 pés). O volume representou uma expansão de 37% sobre igual período de 2024. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A movimentação de cargas gerais do terminal cresceu 12,4% entre janeiro e abril, segundo informou a Cipp SA, administradora do Complexo do Pecém. Foram 6.667.470 toneladas nos primeiros quatro meses de 2025, o que representou também um recorde histórico para o período.

Max Quintino, presidente do Complexo, apontou a nova rota que conecta o Ceará à China e teve início no começo de abril como um dos motivos do recorde atingido no fim do mês passado. Ao ser anunciada, a expectativa era de que o navio semanal entre os dois destinos aumentasse as movimentações em 10%. Tancagem e longo curso crescem O Pecém detalhou ainda o balanço por cabotagem (rotas entre portos brasileiros) e navegação de longo curso (na qual são feitos os processos de importação e exportação) no quadrimestre. A cabotagem teve expansão de 12% em relação a 2024, com 4.198.315 toneladas movimentadas. Os principais produtos desembarcados na tancagem foram:

minérios



cereais



combustíveis minerais



ferro fundido Os principais embarques na tancagem foram: sal



ferro fundido



plásticos



combustíveis minerais Na navegação de longo curso, o aumento sobre o ano passado foi de 14%.

Os destaques no longo curso foram para: