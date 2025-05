Atleta cearense de 15 anos disputará Campeonato Europeu de jiu-jitsu na Itália

O Campeonato Europeu da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF) 2025, sediado em Roma, contará com a participação de um lutador cearense nos próximos dias 17 (sábado) e 18 (domingo). Morador do distrito do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, o atleta Kelvin Freitas, de 15 anos, embarcou rumo à capital italiana na última quarta-feira, 14.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Estou aqui para realizar mais um sonho: lutar o Campeonato Europeu da IBJJF. Entro de alma leve, coração firme e com a certeza de que dei tudo de mim para viver esse momento”, destaca Kelvin.

Além disso, o atleta do projeto ABC do Pecém, promovido pela prefeitura de São Gonçalo do Amarante, acumula participações em mais de 153 competições e 200 medalhas conquistadas, sendo bicampeão do ranking cearense de jiu-jítsu.

“O Kelvin é a prova que com muita disciplina, talento e incentivo um atleta pode alcançar grandes objetivos. Hoje, no projeto ABC Pecém, mesmo tão jovem o Kelvin já é um grande exemplo para toda a garotada de São Gonçalo do Amarante”, explica o prefeito Professor Marcelão.