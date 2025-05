Sinner X Alcaraz ao vivo: veja onde assistir à final do ATP de Roma 2025

A nova era do tênis vive mais um clássico: Sinner e Alcaraz disputam neste domingo a final em Roma e mantêm viva a rivalidade do circuito / Crédito: TIZIANA FABI; ANDREAS SOLARO/ AFP

Neste domingo, 18 de maio, o tênis mundial testemunhará um dos confrontos mais aguardados da temporada, com Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, números 1 e 2 do ranking da ATP respectivamente, se enfrentam na final do Masters 1000 de Roma. "Alcaraz já chegou ao nível" do top-3 da história do tênis, afirma Djokovic; SAIBA MAIS

Em plena ascensão e protagonizando uma rivalidade que já é comparada à lendária era de Federer x Nadal, os dois jovens tenistas chegam à decisão embalados por campanhas dominantes no saibro italiano. A partida decisiva será disputada no tradicional Foro Itálico, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney +. Final do aberto de Roma 2025: rivalidade que move a nova geração

O duelo entre Sinner e Alcaraz marca o nono encontro entre os dois atletas no circuito. O histórico está completamente equilibrado, com quatro vitórias para cada lado, o que aumenta ainda mais a expectativa para o confronto deste domingo. Trata-se de uma rivalidade marcada por equilíbrio técnico, intensidade tática e jogos frequentemente definidos nos detalhes — elementos que têm consolidado a dupla como protagonistas da nova era do tênis masculino.

SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Sinner, embalado pelo apoio da torcida italiana, busca seu primeiro título em casa. Já Alcaraz, em sua primeira final no Foro Itálico, quer aproveitar o embalo da vitória sobre Lorenzo Musetti na semifinal para conquistar mais um título de Masters 1000 na carreira. ATP de Roma 2025: trajetória até a decisão Jannik Sinner venceu o norte-americano Tommy Paul por 6/4 e 6/3 na semifinal, demonstrando regularidade e domínio em todos os fundamentos. Com isso, chega à final sem perder sets e com uma das campanhas mais sólidas do torneio. Carlos Alcaraz também teve uma trajetória firme. Após bater nomes como Andrey Rublev e Jack Draper, o espanhol derrotou Lorenzo Musetti com autoridade na semifinal, em uma exibição que mesclou agressividade e controle do jogo do fundo da quadra.

Final do ATP de Roma: premiação e impacto no ranking 2025

Além do prestígio de vencer um dos torneios mais importantes do calendário de saibro, o campeão do Masters de Roma leva mil pontos no ranking da ATP e uma premiação de cerca de 963 mil euros. O vice-campeão conquista 600 pontos e aproximadamente 512 mil euros. A vitória pode representar um passo importante na corrida pelo topo do ranking até o fim do ano e influenciar diretamente a disputa em Roland Garros, que começa no fim de maio, também no saibro.