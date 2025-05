GP de F1 em Ímola: tudo sobre o Grande Prêmio de Emília-Romanha 2025

A Fórmula 1 (F1) retorna à Europa neste fim de semana com a realização do Grande Prêmio da Emília-Romanha, no tradicional circuito de Ímola, entre os dias 16 e 18 de maio.

A etapa marca um ponto de virada na temporada 2025, até aqui dominada pela McLaren e protagonizada por uma surpreendente liderança de Oscar Piastri.