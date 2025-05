Alcaraz vence Musetti e vai à final do Masters 1000 de Roma

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para a final do Masters 1000 de Roma, ao derrotar o italiano Lorenzo Musetti (N.9) nesta sexta-feira (16).

O espanhol, vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo, finalista do ATP 500 de Barcelona e fora do Masters de Madri por lesão, vai disputar o título com o vencedor da outra semifinal entre o número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner, e o americano Tommy Paul (N.12).

A duas semanas do início de Roland Garros (25 de maio - 8 de junho), Alcaraz poderá conquistar o 19º título da carreira, o terceiro este ano depois do ATP 500 de Roterdã e de Monte Carlo.

"A verdade é que estou muito feliz. Roma foi um torneio que eu não tinha ido muitas vezes, onde só consegui uma vitória antes de vir este ano. É muito especial, é maravilhoso. Os italianos são muito apaixonados, é bom jogar para eles", declarou o jovem espanhol logo após a partida.

Musetti, que eliminou o alemão Alexander Zverev, número 2 do mundo e defensor do título em Roma, precisou de mais de um set para entrar no jogo em sua terceira semifinal de Masters 1000 no saibro em 2025.