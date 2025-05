Como assistir à NBA hoje, 15? Veja onde vai passar OKC x Nuggets

Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets se enfrentam hoje, quinta-feira, 15 de maio (15/05). O confronto é válido pela semifinal dos playoffs da temporada 2024/25 da NBA. A partida será disputada na T Ball Arena, no Colorado (EUA), às 21h30 (horário de Brasília).

A transmissão de Oklahoma City Thunder versus Denver Nuggets estará disponível de forma online e por TV fechada. A partida da NBA terá transmissão ao vivo via streaming no Disney +, e também, no NBA League Pass. Já em TV fechada, a o jogo será transmitido na ESPN 2.

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets: líderes retomam a liderança e precisam de uma vitória para voltar as finais

Depois de os Nuggets abrirem 2 a 0 de forma surpreendente durante as partidas em Oklahoma, os líderes do Oeste conseguiram virar a série e dependem de apenas uma vitória no Colorado para disputar novamente uma final de conferência, algo que não acontece desde 2016.

Comandados por Jokic, os mandantes da partida desta quinta-feira, 15, vão tentar empatar novamente a série — e grande parte desse sonho de retornar às finais depende do pivô sérvio, que no último jogo em Oklahoma marcou 44 pontos.

A equipe que conseguir a classificação enfrentará o Minnesota Timberwolves, que garantiu sua vaga ao derrotar o Golden State Warriors por 4 a 1.