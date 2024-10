Brasileira Kamilla Cardoso é escolhida para a equipe de melhores novatas da WNBA 2024

Kamilla, de camisa preta, atuando pelo Chicago Sky em 2024 Crédito: Reprodução/Instagram

Kamilla divide a equipe de novatas do ano com Caitlin Clark – escolhida também como caloura do ano com uma média de 19,2 pontos, 5,6 rebotes e 8,4 assistências –, Rickea Jackson, Angel Reese eLeonie Fiebich. Time de calouras da WNBA 2024 Crédito: Divulgação/WNBA A WNBA está entrando na sua fase final com os duelos das semifinais entre New York Liberty e Las Vegas Ace, da melhor jogadora da temporada regular, A'ja Wilson, e Minnesota Lynx e Connecticut Sun.