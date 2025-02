Por que a troca de Luka Doncic por Anthony Davis pode ter sido a maior da história da NBA?

A notícia rapidamente viralizou e chocou os amantes da bola laranja. Internautas chegaram a questionar se o perfil do jornalista tinha sido hackeado, tamanha a estranheza dos fatos. Shams precisou voltar as redes para confirmar: "É 1000% real".

O mundo do basquete virou de ponta cabeça na madrugada deste domingo, 2, quando Shams Charania, repórter especial da NBA , anunciou a troca do esloveno Luka Doncic , até então do Dallas Mavericks, por Anthony Davis , que atuava no Los Angeles Lakers.

Para entender um pouco mais da dimensão que a negociação teve no universo da bola laranja, Esportes O POVO ouviu especialistas do esporte. Para Guilherme Giovannoni, ex-jogador e atualmente comentarista de basquete nos canais Espn, a troca envolvendo Doncic e Davis está na principal prateleira de transações da NBA.

O acordo envolveu ainda a equipe do Utah Jazz, que recebeu o armador Jalen Hood-Schifino e duas escolhas de segunda rodada do draft de 2025, sem ceder nenhum outro nome.

Giovannoni classificou como "tudo ou nada" a negociação da perspectiva do Dallas, que trocou um jovem talento com potencial ilimitado por um dos melhores jogadores defensivos da liga, Anthony Davis, de 31 anos.

"Lakers recebe uma das três maiores estrelas da NBA atualmente, sabendo que LeBron está em vias de aposentar [...] Tem um perfil agregador e mentalidade campeã. Não sente pressão. Tem leitura de tudo o que se passa em quadra. Isso tudo o torna tão diferente dos outros", completou o comentarista.

Lucas Nepomuceno, é responsável pelo "Café Belgrado", podcast com foco em notícias sobre a bola laranja. O podcaster avalia que troca foi impactante pela dimensão que os jogadores tinham para seus times.

"É realmente uma troca gigantesca que até fura a bolha do basquete, é rara de acontecer porque envolve dois jogadores que são superestrelas, um indo para um lado, outra para o outro. Normalmente a gente vê um jogador desse sendo envolvido na troca e não dois ao mesmo tempo", completou Lucas.

Nepomuceno concluiu que a troca foi ruim para o time de Dallas, pelo time ter trocado a cara da franquia ainda jovem, por um cara de 31 anos que não impacta da mesma forma que o camisa 77.



"Defesa ganha campeonatos", disse Nico Harrison, gerente geral do Dallas, em primeiro comunicado após a notícia.

Defesa ganha jogos e Anthony Davis pode ajudar

Anthony Davis com a camisa do Lakers Crédito: JED JACOBSOHN / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

O Sobrancelha, como é chamado Anthony Davis, está em sua 12° temporada na liga norte-americana. Selecionado como primeira escolha do draft de 2012 pelo New Orleans Pelicans, o jogador só chegou a Califórnia em 2019, quando foi trocado para juntar forças com Lebron James em busca de conquistas.

A aposta no jogador realmente se pagou, quando o time californiano saiu vitorioso das finais de 2020, em um 4 a 2 contra o Miami Heat. O camisa 3 teve papel decisivo para confirmar a campanha de campeão, que encerrou um jejum de títulos de dez anos.

Davis já foi selecionado cinco vezes para o primeiro time defensivo do ano, além de ter sido líder de tocos em três temporadas, mostrando todo seu potencial defensivo em quadra. Justamente o que Dallas procura no momento: crescer em defesa.

O dez vezes NBA All-Star vinha sendo o principal jogador do time roxo e dourado na temporada atual, liderando o time em pontos (25.7), rebotes (11.9), tocos (2.1) e roubos de bola (1.4).

O brilho de Luka Magic

Luka vem marcando seu nome na história do basquete mundial. Nascido em Ljubljana, capital da Eslovênia, Doncic começou bem cedo no esporte. O armador estreou aos 16 anos no time profissional do Real Madrid, onde se tornou o jogador mais jovem a atuar pelo clube espanhol.

No Madrid, Doncic se destacou mesmo sendo um dos mais jovens, conquistando o tricampeonato espanhol, além do título da Euroliga em 2018. No último ano na Europa, o armador foi eleito MVP (melhor jogador) tanto da temporada regular quanto das finais, despertando os olhares atentos da NBA.

Luka foi escolhido pelo time do Dallas Mavericks como terceira escolha do draft de 2018, em uma troca que enviou Trae Young para o Atlanta Hawks como quinta escolha.

Luka Doncic com a camisa do Dallas Crédito: EZRA SHAW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

No time dos Mavericks, o jovem talento logo correspondeu às expectativas, entregando médias de 21.2 pontos, 7.8 rebotes e 6 assistências. Na temporada de estreia, Luka conquistou o título de calouro do ano.

Não demorou muito para o armador se destacar na liga americana, mantendo grandes atuações nas seis temporadas que jogou e se tornando o principal jogador de Dallas. Ele chegou a ganhar o título de cestinha da temporada 23/24, com média absurda de 33.9 pontos por jogo.

Além de cinco vezes escolhido com All-Star e cinco All-NBA primeiro time da temporada, o camisa 77 conduziu a equipe texana a uma final de NBA, após o título de campeão da Conferência Leste. Nas finais, o Dallas perdeu para o Boston Celtics por 4 a 1.

A trade surpreendeu a todos, até os próprios jogadores

Ninguém fazia a menor ideia que algo assim poderia acontecer, até os próprios jogadores, que não foram comunicados em nenhum momento da negociação.

"Eu pensava que passaria toda minha carreira aqui e queria muito vencer um campeonato para vocês. Todo o amor e o suporte que vocês me deram são mais do que eu jamais pude sonhar [...] Dallas é um lugar especial. E os torcedores dos Mavs são torcedores especiais. Obrigado, do fundo do meu coração", disse o esloveno em carta de despedida nas redes sociais.

Anthony também publicou carta de despedida. "Los Angeles, há 6 anos, cheguei aqui com a visão de conquistar um campeonato, e nunca esquecerei o momento em que conseguimos! O negócio do basquete é um negócio como todos os outros… Sempre terei um lar aqui. LA sempre terá um lugar especial no meu coração."

Outros jogadores usaram as redes sociais para comentar sobre a notícia. Circularam vídeos de atletas reagindo à troca em quadra, com olhares perplexos.

"Eu nunca teria pensado que Luka Doncic seria trocado nessa idade, no meio da temporada. A NBA é um lugar selvagem. Se ele pode ser trocado, então qualquer um pode, sabe? Essa é a maior troca que já vi desde que estou na liga, ou desde que assisto ao esporte, isso é insano", disse o jogador Kevin Durant, uma das estrelas do esporte, em entrevista pós-jogo.

Lesões podem ser problema para os dois lados

Ambos os jogadores já mostraram seus potenciais quando estão saudáveis, mas o problema é que eles vêm sofrendo com lesões constantemente.

Davis perdeu alguns jogos em sua passagem por Los Angeles, com lesões repetidas. O pivô tem o jogo físico como característica, o que favorece ainda mais uma possível contusão.

Doncic não é diferente. Ele vem sofrendo com repetidas lesões e desfalcando o Dallas. Com uma contusão na panturrilha em dezembro de 2024, Luka ainda não estreou em 2025 e segue em recuperação. O esloveno só participou de 22 partidas da atual temporada.

Luka fora por lesão Crédito: Tim Heitman / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Ainda sobre a questão física do camisa 77, Tim MacMahon e Dave McMenamin, jornalistas da Espn nos EUA apuraram que o time do Dallas via como preocupante seu condicionamento e dificuldade com a dieta. Luka iniciou acima do peso na temporada atual, o que pode ter influenciado na troca.

Novo contrato pode ter influenciado troca

O armador tinha contrato válido até a temporada 25/26 e estava elegível para assinar um "super máximo", que poderia chegar a quantias de US$ 345 milhões (o equivalente a R$ 2 bilhões). O valor tornaria o jogador mais bem pago da NBA, com o maior contrato da história.

O "super máximo" é um mecanismo da NBA, que permite equipes a oferecerem contratos acima dos valores permitidos, para manter as superestrelas no elenco. Com a mudança, o jogador não conseguirá chegar a valores tão altos em uma negociação com os Lakers.

O esloveno e a equipe do Texas chegaram a negociar a renovação de contrato no dia em que foi anunciado a troca. Os valores altíssimos teriam preocupado o Dallas, segundo a imprensa americana.

Como ficam as equipes agora

A negociação, sem dúvida, foi uma das mais surpreendentes da história dos esportes, mas a grande questão é: valeu a pena? Só o tempo poderá responder.

Los Angeles tem um futuro promissor pela frente, com um dos principais jogadores da liga para as próximas temporadas, que pode vir a ser o sucessor de LeBron James, astro de 40 anos.

Luka contra Lebron James Crédito: A troca enviou Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris para Los Angeles, em negociação por Anthony Davis, Max Christie e uma primeira escolha do draft de 2029

No entanto, a equipe ainda precisa realizar ajustes se quiser brigar pelo título nesta temporada, com foco na contratação de um bom defensor de aro, especialmente antes do dia 6 de fevereiro, data limite para trocas.

Por outro lado, Dallas parece ter um elenco mais equilibrado "no papel", com grandes nomes como Kyrie Irving, Klay Thompson e P. J. Washington. A equipe aposta suas fichas em Anthony Davis como a chave para um título imediato, mirando suas chances nos próximos dois ou três anos.