Camisa de Doncic é a mais a vendida da NBA

O esloveno, que veste a camisa número 77, protagonizou em fevereiro a transferência mais impactante da história da NBA, ao ser negociado pelos Dallas Mavericks com os Lakers, em uma operação que enfureceu os torcedores texanos.

No seu levantamento, a liga contabiliza todas as camisetas de Doncic vendidas durante a temporada regular 2024-2025, encerrada no domingo, tanto com o uniforme dos Mavericks quanto com o dos Lakers.

A NBA, no entanto, destaca o impacto gerado por sua chegada a Los Angeles, ao informar que as vendas em sua loja virtual cresceram 21% desde fevereiro (em comparação com o ano anterior), "impulsionadas principalmente pela transferência de Doncic para os Lakers".

Nesta temporada, os Lakers também superaram todas as outras franquias nas vendas gerais de camisetas e outros produtos na loja virtual da NBA.