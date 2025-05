PMCE promove campeonato de jiu-jitsu para agentes da segurança pública

A Polícia Militar do Ceará (PMCE), em alusão às comemorações de seus 190 anos, promoverá a Copa Raça de Fortes de Jiu-Jitsu . A competição, que será realizada no próximo 18, será destinada aos agentes de segurança pública do Estado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As inscrições para as disputas, que serão sediadas no Ginásio Poliesportivo Aécio de Borba a partir das 9 horas, estão abertas e serão encerradas somente no dia 15 de maio, sendo feitas mediante o pagamento de uma taxa de 50 reais.

O evento usará como base as categorias da tabela de peso e idade da Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Ceará (FJJCE). Além disso, o chaveamento e o cronograma da competição serão divulgados com um dia de antecedência.

COPA RAÇA DE FORTES DE JIU-JITSU:



Quando: domingo, 18 de maio, ás 9h

Onde: Ginásio Poliesportivo Aécio de Borba - Rua Paulino Nogueira, 45 - Benfica

Inscrições: de 28/4 a 15/5, no site iLutas.com.br

Valor da inscrição: R$ 50

Mais informações: coparacadefortes@gmail.com