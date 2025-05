João Fonseca é eliminado na estreia do Masters 1000 de Roma

Tenista brasileiro João Fonseca em jogo da primeira rodada do Masters 1000 de Madrid / Crédito: Thomas COEX / AFP

João Fonseca não teve sucesso em sua estreia no Masters 1000 de Roma. Nesta quinta-feira, 8, em duelo disputado no piso de saibro, o brasileiro não suportou o jogo físico do húngaro Fabian Marozsan, 61º colocado do ranking. A partida foi definida em dois sets. Com alguns erros não forçados inesperados, principalmente na primeira parcial, João Fonseca (65º da ATP) foi superado com o placar de 6/3 e 7/6(4).