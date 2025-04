WrestleMania 41: saiba tudo sobre o principal evento da WWE

A WrestleMania 41, acontecerá em Las Vegas; o evento é considerado o principal da WWE e acontece anualmente / Crédito: Divulgação/ WWE

A WrestleMania 41 acontece neste fim de semana, nos dias 19 e 20 de abril, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Como de costume, o card está repleto de lutas impactantes, mas nenhuma atraiu tanto destaque quanto o confronto entre John Cena e Cody Rhodes pelo título indiscutível da World Wrestling Entertainment (WWE). SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp O evento anual é considerado um dos maiores do calendário esportivo mundial e o mais importante da luta livre profissional. No sábado, a Noite 1 será encerrada com uma luta tripla entre Roman Reigns, Seth Rollins e CM Punk — três das maiores estrelas da história recente da companhia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além do alto nível técnico e das narrativas intensas entre seus principais astros, a WrestleMania se destaca por atrair nomes do esporte, da música e do cinema, tornando-se uma celebração da cultura pop. A presença de celebridades e parcerias com grandes marcas reforça sua influência midiática e comercial. Ao todo, serão oito disputas por títulos ao longo das duas noites, além de confrontos que prometem encerrar rivalidades construídas ao longo de meses. A seguir, confira os principais destaques da WrestleMania 41. WrestleMania 41: importância do evento A WrestleMania 41, principal evento anual da WWE, consolida-se como um marco não apenas no universo do wrestling profissional, mas também no cenário esportivo global. Combinando espetáculo, entretenimento e performance atlética, a edição de 2025 promete repetir o sucesso das anteriores, reunindo milhares de fãs em Las Vegas e milhões de telespectadores ao redor do mundo.

Astro do WWE reitera desejo de encarar Messi em luta de boxe para resolver briga judicial; VEJA No aspecto esportivo, o evento serve como vitrine para talentos emergentes e como palco para a consagração de lendas do wrestling, impactando diretamente as carreiras dos lutadores e o desenvolvimento das histórias da WWE. Seu alcance internacional também contribui para a popularização da luta livre como forma de entretenimento esportivo, especialmente em mercados fora dos Estados Unidos.

WrestleMania 41: rivalidades em destaque O que impulsiona a WrestleMania a cada ano são as rivalidades criadas e resolvidas dentro do ringue. Muitas dessas histórias são construídas ao longo de meses, até culminarem no maior palco da WWE. Confira os principais embates da edição 41: Cody Rhodes (c) vs John Cena – Título Indiscutível da WWE – Noite 2 John Cena, empatado com Ric Flair com 16 títulos mundiais, busca conquistar o 17º e se tornar o maior campeão da história, enfrentando o atual campeão Cody Rhodes. Mesmo sendo anunciado como seu último ano como lutador ativo, Cena ainda pode disputar títulos no futuro. No entanto, este parece ser o momento ideal para ele alcançar o recorde. Sua virada para vilão após vencer o Elimination Chamber aumentou ainda mais a expectativa em torno do combate.