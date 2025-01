WWE na Netflix: tudo sobre o principal show de luta livre mundial

A WWE inicia uma nova era ao levar o Raw para a Netflix, marcando a estreia da luta livre na plataforma com transmissões ao vivo e conteúdos exclusivos

A Netflix concordou em pagar mais de 5 bilhões de dólares pelos direitos de exibição do “Raw” e de outros programas da WWE, incluindo “SmackDown” e “ WrestleMania ”, ao longo de 10 anos, como parte de sua iniciativa de investir em eventos ao vivo atrativos para os anunciantes.

Apesar de não ter uma duração fixa, o evento deverá durar cerca de três horas, já que apresentará as principais estrelas da luta livre para um provável novo público e para fãs já existentes.

O show semanal Monday Night Raw será a porta de entrada da plataforma, com início às 22 horas (horário de Brasília).

Este acordo multibilionário concede à Netflix os direitos exclusivos de transmissão do WWE Raw em grandes mercados, como EUA, Reino Unido, Canadá e América Latina.

O episódio de estreia será transmitido ao vivo do Intuit Dome, em Los Angeles, com a participação de estrelas como John Cena, Logan Paul e Roman Reigns.

Antes do início de cada show, é provável que a plataforma envie uma notificação na aba de “novidades”.

Além dos aspectos visuais, grandes participações estão programadas para o evento. Estrelas como John Cena, que anunciou que se aposentará formalmente do wrestling este ano, Logan Paul, Hulk Hogan e The Rock marcarão presença.

A apresentação do show na Netflix incluirá uma reformulação visual e temática. O principal diretor da WWE, Triple H, já adiantou que o Raw terá um novo logotipo e uma música-tema, que será interpretada pelo rapper Travis Scott, também confirmado no evento desta segunda-feira.

Dentro da plataforma, estarão disponíveis legendas em português e opções de dublagem, garantindo uma experiência completa para o público brasileiro. O serviço de streaming também promete incluir conteúdos exclusivos, como bastidores e entrevistas com os lutadores.

Confira a provável lista de eventos para o show desta segunda-feira, 6 de janeiro:



Kofi Kingston e Xavier Woods vs. Rey Mysterio e um parceiro misterioso (estreia do lutador Kenta)



Drew McIntyre vs. Jey Uso



Rhea Ripley vs. Liv Morgan (pelo título Mundial Feminino)



Seth Rollins vs. CM Punk



Roman Reigns vs. Solo Sikoa (Combate Tribal)

WWE na Netflix: nova fase tenta superar polêmicas

O bilionário Vince McMahon e sua esposa Linda McMahon fundaram a WWE juntos em 1980. Desde então, eles se separaram, mas não se divorciaram. Linda deixou a WWE em 2009 para seguir carreira política, incluindo duas campanhas fracassadas para o Senado dos EUA.

Linda também foi indicada pelo então presidente Donald Trump, em 2016, para ocupar o cargo de administradora da Small Business Administration.

Vince McMahon renunciou ao cargo de CEO e presidente da WWE em 2022, após uma investigação revelar que ele havia feito mais de 12 milhões dólares em pagamentos para silenciar quatro mulheres que alegaram assédio sexual.

Em janeiro de 2023, ele foi reeleito presidente executivo, mas renunciou novamente em 2024, após ser acusado de tráfico sexual, abuso e agressão sexual — acusações que McMahon nega.

O Departamento de Justiça dos EUA está investigando as acusações de tráfico sexual. Além disso, em outubro de 2024, Vince e Linda McMahon, a WWE e a empresa controladora, TKO Holdings, foram processados sob a acusação de permitir conscientemente que o ex-locutor de ringue Melvin Phillips Jr. explorasse sexualmente crianças na década de 1980.

Apesar das controvérsias envolvendo Vince McMahon, seu nome ainda está fortemente associado à empresa que fundou. As polêmicas de seu antigo dono afetam a imagem do negócio. A Netflix, inclusive, produziu um documentário intitulado Mr. McMahon, que detalha as acusações e o impacto delas sobre a WWE.