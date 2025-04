Associação Peter Pan promove corrida em prol de crianças e adolescentes em luta contra o câncer

A Associação Peter Pan promoverá, no próximo dia 15 de junho, o “2º Circuito Peter Pan — Movidos pela Esperança 2025”, no Iate Clube de Fortaleza. As inscrições são realizadas no site da organizadora do evento.

Ao todo, 800 vagas foram disponibilizadas para os interessados em participar da ação — que promove o apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.