Após comentário transfóbico, Sérgio Maurício é afastado das transmissões da Fórmula 1

O narrador Sérgio Maurício foi afastado das transmissões da Fórmula 1 na Band e Bandsports após comentário transfóbico sobre a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP). A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo. Os primeiros treinos de pré-temporada , que aconteceram na manhã de hoje, já foram sem a presença do comunicador.

A informação divulgada pelo colunista é de que a mudança foi feita pela direção do canal de televisão, que busca preservar a equipe de transição e o próprio Maurício enquanto não define o restante da temporada.

O Narrador afirma que utilizaram sua foto e seu número de telefone para criar o perfil, mesmo a conta possuindo mais de 30 mil seguidores e sendo sempre marcada no perfil oficial do Bandsports na rede social.

Essa não é a primeira vez que o comunicador se envolve em polêmicas. Em 2022, Sérgio Maurício se referiu a torcida do Flamengo como "tudo duro e favelado", ao ver uma bandeira do Botafogo em uma corrida de Fórmula 1. As frases foram registradas em um vídeo de bastidores vazados.