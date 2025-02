GP de Mônaco de F1 terá 2 paradas obrigatórias, determina FIA

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta quarta-feira (26) que decidiu impor dois pit stops obrigatórios durante o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, com o objetivo de tornar a corrida mais emocionante.

As dez equipes terão a obrigação de usar no mínimo três jogos de pneus diferentes de pelo menos dois tipos (macios, médios ou duros) em cada carro se a prova for disputada sem chuva, explicou a FIA no primeiro dia de testes de pré-temporada da F1, no Bahrein.