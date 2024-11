Bortoleto é anunciado pela Sauber e Brasil volta a ter piloto na Fórmula 1

Com a ascensão de Bortoleto à Fórmula 1, o jovem será o 32º brasileiro a competir na principal categoria do automobilismo

Após quase oito anos sem ter um piloto brasileiro, a Fórmula 1 voltará a contar com participação brasileira no grid. Na manhã desta quarta-feira, 6, a Sauber anunciou Gabriel Bortoleto como piloto da escuderia para a próxima temporada. Substituindo Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, o jovem paulista de 20 anos formará dupla com o experiente alemão Nico Hülkenberg.

A última vez em que o Brasil foi representado na principal categoria do automobilismo havia sido em 2017, na última temporada de Felipe Massa pela Williams. Com a ascensão de Bortoleto à Fórmula 1, o jovem será o 32º brasileiro a competir no grid.

“Estou incrivelmente grato pela oportunidade que me foi dada pela equipe e pela chance de trabalhar ao lado de um piloto experiente como Nico. Ambos os programas têm um histórico comprovado de nutrir jovens talentos, e estou confiante de que, juntos, escreveremos nossa própria história de sucesso”, disse o brasileiro sobre o novo desafio.