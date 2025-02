Carcalaion enfrenta o KTO Minas em casa e busca vitória para sair da lanterna do NBB

Fortaleza BC visita o Flamengo e busca vitória para sair da lanterna do NBB / Crédito: Carlos Roosewelt/FBC

O Fortaleza Basquete Cearense/CFO vai encarar nesta sexta-feira, 28, o KTO Minas, no Centro de Formação Olímpico (CFO). Duelo será válido pela 25ª rodada do NBB CAIXA, temporada 2024/25. Em jogo difícil contra o líder da competição nacional, o Carcalaion vai precisar entrar focado em quadra para desbancar o Minas. O Fortaleza ocupa a lanterna da competição, na 18 posição, com apenas seis triunfos em 24 jogos.

Flávio Espiga, comandante da equipe cearense, disse ao ESPORTES O POVO, que espera fazer valer o mando de quadra, e sair com a vitória no CFO.

"Minas é um dos favoritos [da temporada], mas temos totais condições de vencer", afirmou Espiga. Fortaleza espera ter elenco completo O técnico espera contar com todos os atletas em quadra, tendo a disposição Dexter McClanahan e Eden Ewing, os dois norte-americanos, que estavam fora por lesão. Dexter é o principal nome da equipe cearense, mas jogou apenas 2 jogos na temporada atual do NBB. O atleta está fora das quadras desde o dia 18 de outubro do ano passado, quando sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

O ala-armador de 28 anos, teve média de 21.4 pontos por jogo, na sua primeira temporada pelo clube, 22/23. Com o retorno, Espiga deve ter seu principal pontuador em quadra no desafio contra a equipe mineira. Carcalaion vai estrear novo uniforme A data vai firmar a estreia do novo uniforme do Carcalaion. O novo manto foi lançado na terça-feira, 18, em evento com a presença de jogadores na loja do clube. Novo uniforme branco Carcalaion Crédito: Fabio Marques/FBC Novo uniforme Carcalaion Crédito: Fabio Marques/FBC