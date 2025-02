Luka Doncic reencontra Dallas, vence e quebra recordes contra a equipe texana

O Los Angeles Lakers derrotou o Dallas Mavericks, na madrugada desta quarta-feira, 26, por 107 a 99, no jogo que marcou o reencontro do armador esloveno dos Lakers, Luka Doncic, com sua ex-equipe. O camisa 77 foi transferido para a equipe angelina no início deste mês em uma das maiores trocas da história da NBA.

Na partida, Doncic marcou 18 pontos, pegou 15 rebotes e ainda distribuiu 12 assistências, registrando, assim, seu primeiro triplo-duplo em sua nova franquia. Além da marca na equipe, esta foi a 80ª vez em que Luka obteve dois dígitos em três stats diferentes (triplo-duplo).