Norris domina 1º dia de testes da F1; Bortoleto é o 12º

Vice-campeão no ano passado, o britânico Lando Norris (McLaren) foi o mais rápido no primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1, nesta quarta-feira (16), no circuito de Sakhir, no Bahrein.

Norris ficou à frente de seu compatriota George Russell (Mercedes) e do tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) por 157 e 244 milésimos de segundo, respectivamente.