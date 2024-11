Fisiculturista brasileira de 66 anos é 4ª melhor do mundo

Aos 66 anos, a fisiculturista ficou entre as 4 melhores da categoria open Crédito: Reprodução/Instagram @clebersocorrinho

A atleta brasiliense Maria do Socorro da Silva conquistou a 4ª posição no pódio em uma das categorias do Campeonato Mundial de Fisiculturismo e Fitness, em Santa Susanna, Espanha. Na "Women's Physique Open", a Fisiculturista foi a única participante com mais de 50 anos de idade Musculação: quais as principais categorias e campeonatos? Confira Aos 66 anos, ela também competiu como "Women's Physique Master" – específica para mulheres acima de 35 anos – e ficou em quinto lugar.

O campeonato do qual participou aconteceu entre os dias 31 de outubro e 4 de novembro, na Europa, e foi organizado pela International Federation of Bodybuilding & Fitness (IFBB). Socorrinho foi uma das contempladas com passagens áereas pelo programa de incentivo ao esporte “Compete Brasília” para participar da ocasião.

Quem é a fisiculturista Socorrinho? Maria do Socorro da Silva, conhecida como Socorrinho, é natural de Brasília e atua como servidora na Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) há 48 anos. Atualmente, ela é chefe da Ouvidoria-Geral da Novacap. A atleta começou a treinar aos 36 anos, mas somente se dedicou fielmente ao fisiculturismo a partir dos 50 anos de idade. Após o falecimento de seu filho em 2008, ela decidiu explorar a modalidade e, no ano seguinte, já participou de campeonatos.

Socorrinho também teve outras perdas – a mãe, os dois irmãos e o companheiro com quem morava há quatro anos. “Na mesma proporção em que eu ia tendo essas perdas, eu fui acrescentando ao meu foco, a disciplina, a vontade de vencer todas essas dores”, declarou a fisiculturista à Agência Brasília.

Alimentação e treinos do Socorrinho A fisiculturista relatou que treina duas vezes por dia como preparação para competições. Todos os dias da semana ela faz uma caminhada como atividade física cardiovascular pela manhã, às 5 horas. Após o período de trabalho na Novacap, Socorrinho treina musculação na academia a partir das 18 horas. Com aproximadamente 45 minutos diários, os treinos da fisiculturista são alternados entre superiores e inferiores. Para as competições, ela também ensaia as poses e as coreografias nas quartas e nos sábados.