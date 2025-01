Resultado Brasil x Colômbia na Kings League: veja quem foi campeão

Brasil é campeão da Kings League 2025 / Crédito: Twitter @Kings_LeagueBR

A final da Copa do Mundo da Kings League foi realizada neste domingo, 12, no Allianz Stadium, em Turim (Itália) e teve título nacional. O Brasil venceu a Colômbia por 6 a 2, com show do craque e artilheiro do Mundial, Kelvin Oliveira, e levantaram a primeira taça da competição. No primeiro tempo, a seleção brasileira teve dificuldade de abrir a retranca colombiana. Já quando o jogo era 7 contra 7, o craque Kelvin Oliveira abriu o placar para Brasil. No lance final da etapa inicial, porém, a Colômbia igualou, com Angellot Caro.

Já na segunda etapa, a Colômbia começou já utilizando o pênalti do presidente. Barata se esticou e até encostou na bola, mas Pelicanger marcou. Atrás no placar, o Brasil queria igualar antes da batida do seu próprio "pênalti de graça". E assim foi. O craque Kelvin recebeu a bola, driblou o ótimo goleiro Camilo Mena e marcou. Minutos depois, ele foi escolhido para substituir os presidentes e bater um shoot-out. Com categoria, ele tirou o arqueiro da jogada e marcou. Vendo o crescimento do Brasil, a Colômbia usou sua carta secreta e deixou Kelvin quatro minutos fora de quadra. Mesmo com um a mais, porém, os sul-americanos pouco assustaram. E quando K9 voltou para o jogo, a carta secreta brasileira foi ativada: um pênalti.