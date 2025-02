Jogadora do Barcelona é acusada de assédio moral e sexual contra adversária

Mapi León, do Barcelona, está sendo acusada de pegar nas partes íntimas da atleta do Espanyol, Daniela Caracas

A jogadora do Barcelona, Mapi León, está sendo acusada de assédio moral e sexual contra a atleta do Espanyol, Daniela Caracas, em partida realizada no último domingo, 9. No duelo válido pelo Campeonato Espanhol de futebol feminino, a Liga F, no qual o clube blaugrana venceu por 2 a 0, a atleta foi vista discutindo com a adversária e aproximando as mãos das partes íntimas da rival.

“Nós do RCD Espanyol de Barcelona, queremos expressar nosso total descontentamento e condenação pelos fatos ocorridos no último domingo, durante o clássico disputado no CE Dani Jarque entre o RCD Espanyol e o FC Barcelona. Esta é uma ação que consideramos inaceitável e que não deve passar despercebida.

Durante uma jogada durante a partida, a jogadora do FC Barcelona María Pilar León, no meio de uma discussão com nossa jogadora, Daniela Caracas, fez um gesto que violou a privacidade de nossa jogadora. Embora Caracas não tenha conseguido reagir naquele momento devido ao impacto da situação; Mais tarde, quando se conformou com o ocorrido, ele percebeu a gravidade do gesto, mas preferiu não reagir com raiva para evitar sanções disciplinares e danos à equipe.

Além do que aconteceu em campo, também houve a lamentável reação nas redes sociais, onde nosso jogador foi alvo de insultos de centenas de perfis. Estamos preocupados que, em vez de focar no ato em si, parte da atenção da mídia tenha sido desviada para outras questões não relacionadas à seriedade da ação.

No RCD Espanyol defendemos nossas jogadoras e condenamos qualquer ato que ameace a integridade das jogadoras de futebol em campo. Acreditamos firmemente no respeito e no espírito esportivo como valores fundamentais do futebol e esperamos que esse tipo de situação seja tratado com a seriedade que merece. Além disso, colocamos os serviços jurídicos do Clube à disposição da nossa jogadora, caso ela deseje tomar medidas legais.