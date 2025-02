CBF detalha tabela da primeira fase da Copa do Brasil; veja jogos dos cearenses

Taça da Copa do Brasil 2024 / Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite deste domingo, 9, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. O Ceará, que pegará o Sergipe, e Maracanã e Ferroviário, que se enfrentarão, jogarão no fim deste mês, em partida única. O sorteio que definiu os confrontos foi realizado na última sexta-feira, 7. O duelo cearense será no próximo dia 26, às 20 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, com mando do Bicolor Metropolitano. A partida não tem previsão de televisionamento. O vencedor do confronto pegará na segunda etapa do torneio o classificado de Ceilândia-DF x Coritiba.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já o Vovô larga no mata-mata nacional no dia 27, às 19h30min, na Arena Batistão, em Aracaju (SE), na casa do Sergipe. O embate nordestino será transmitido pelo Prime Video. Quem ganhar vai encarar o vencedor de Parnahyba-PI x Confiança-SE na fase seguinte.

Leia mais Campeonato Cearense tem quartas de final e quadrangular da permanência definidos Sobre o assunto Campeonato Cearense tem quartas de final e quadrangular da permanência definidos O mando de campo dos confrontos da primeira fase pertence ao time de pior posição no ranking nacional de clubes. A partir da edição deste ano, vale lembrar, a equipe visitante não ter mais a vantagem do empate para se classificar. Em caso de igualdade, a decisão será nos pênaltis. A Copa do Brasil começa com 80 times e outros 12 entrarão na terceira fase, entre eles o Fortaleza, outro representante cearense nesta temporada, que terá este benefício por ter sido campeão da Copa do Nordeste em 2024.