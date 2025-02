Rio Open 2025: com João Fonseca confirmado, saiba tudo sobre o torneio

O Rio Open vai trazer estrelas como tenista brasileiro João Fonseca em busca do título / Crédito: Reprodução / Martin KEEP / AFP

Principal torneio de tênis na América do Sul, o Rio Open 2025 chegará à sua 11ª edição. As partidas, tanto individuais masculinas quanto em duplas, acontecerão entre os dias 13 e 25 de fevereiro, com os confrontos sendo disputados nas quadras do Jockey Club Brasileiro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. SIGA o canal de Esportes do O POVO no WhatsApp Principal promessa do tênis brasileiro atualmente, João Fonseca é um dos nomes confirmados no torneio. O jovem brasileiro ganhou destaque no Australian Open, quando eliminou Andrey Rublev, atual nono colocado no ranking da ATP.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além de Fonseca, o principal tenista que marcará presença será o alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo e medalhista olímpico. O atual campeão do torneio é o argentino Sebastián Baez, que busca ser o primeiro jogador a conquistar dois títulos consecutivos no Rio Open.

Rio Open 2025: grandes estrelas vencedoras O Rio Open teve sua primeira edição em 2014, com Rafael Nadal conquistando o título inaugural. Na época - até 2016 - eram disputadas categorias individuais e em duplas femininas e masculinas, mas a partir de 2017 o torneio passou a ser exclusivo para os homens. Petra Kvitova anuncia retorno ao tênis 7 meses após nascimento do filho; CONFIRA Além de Nadal, outro nome marcante a vencer um Rio Open foi o espanhol Carlos Alcaraz, campeão em 2022 e o atleta mais jovem a conquistar o torneio, com 22 anos. Alcaraz chegou novamente à final em 2023, mas foi superado pelo britânico Cameron Norrie.

Rio Open 2025: onde será As partidas serão disputadas no Jockey Club Brasileiro, localizado na Praça Santos Dumont, nº 31, na Gávea (Rio de Janeiro). O local conta com nove quadras de saibro, sendo uma delas o estádio central (Quadra Guga Kuerten), com capacidade para até 6,2 mil pessoas. Rio Open 2025: ingressos À venda desde novembro de 2024, os ingressos para o Rio Open já estão completamente esgotados. Ao todo, foram disponibilizadas 11 sessões, com valores variando de R$ 55 a R$ 830.