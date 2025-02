Tênis: Brasil perde dois primeiros jogos contra a França na Copa Davis

O Brasil iniciou, neste sábado (1) em Orléans (França), a disputa da primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis com duas derrotas para a França. O primeiro revés foi de 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/3), de João Fonseca, número 2 do Brasil e 99 do mundo, para Ugo Humbert, número 1 dos franceses e 15 do mundo. O Brasil iniciou, neste sábado (1) em Orléans (França), a disputa da primeira rodada dos Qualifiers da Copa Davis com duas derrotas para a França. O primeiro revés foi de 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/3), de João Fonseca, número 2 do Brasil e 99 do mundo, para Ugo Humbert, número 1 dos franceses e 15 do mundo.

Depois o paranaense Thiago Wild, número 1 do Brasil e 76° do mundo, caiu diante de Arthur Fils, número 2 da França e 19° do mundo, pelo placar de 2 sets a 0 (parciais de 6/1 e 6/4).