João Fonseca tem atuação impecável, vence Rublev e avança no Aberto da Austrália

Fenômeno do tênis brasileiro, João Fonseca venceu, na manhã desta terça-feira, 14, o russo Andrey Rublev, 9 do ranking mundial, em sua estreia em Grand Slam no circuito profissional. Em um duelo espetacular, João Fonseca garantiu a vitória sobre o adversário por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(1), 6/3 e 7/6(5). O resultado tornou o jovem de 18 anos o brasileiro mais jovem a estrear em um Grand Slam. Classificado para a segunda fase, João Fonseca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, número 55 no ranking ATP. O adversário avançou diante do suíço Stan Wawrinka. A data e o horário do confronto ainda serão divulgados.

No Margaret Court, em Melbourne, João Fonseca iniciou bem o jogo, mantendo a habitual postura ofensiva e não sentiu a pressão de enfrentar um top 10 do mundo. Com bons saques, Fonseca saiu na frente no primeiro set ao vencer por 7 a 1.